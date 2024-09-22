Зарплата россиян увеличится на треть

Минэкономразвития ожидает увеличение заработной платы россиян на 35% в течение четырех лет. К 27 году среднемесячная заработная плата достигнет 119 296 рублей, об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития министерства.
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