Прокуратура потребовала 9 лет тюрьмы для спартаковца Промеса по делу о наркотиках

Заседание суда прошло в Нидерландах без участия футболиста.Прокуратура Амстердама потребовала приговорить нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии