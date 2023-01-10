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В НАТО заявили об истощении военных запасов из-за Украины

Военные запасы НАТО и Европейского союза (ЕС) истощены из-за помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

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