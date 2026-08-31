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Президент РПЛ Алаев заявил, что посетит матч Батракова за «Галатасарай»

Президент РПЛ Алаев заявил, что посетит матч Батракова за «Галатасарай»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о намерении посетить один из матчей полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай».

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