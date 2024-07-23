Гастроэнтеролог Неронов рассказал о пользе для здоровья дачных овощей

Они стимулируют правильную работу ЖКТ Дачные овощи содержат питательные вещества, которые способствуют стабилизации микробиома и стимулируют правильную работу кишечника, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
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