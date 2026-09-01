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Ультраправые продолжают лидировать в опросах в Германии

Ультраправые продолжают лидировать в опросах в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» по-прежнему явно лидирует по поддержке немецких избирателей, следует из результатов опроса института Forsa, опубликованных 1 сентября телекомпанией RTL.

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