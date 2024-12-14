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"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутат Михаил Матвеев призвал перестать нежничать с мигрантами: "Чтобы они нас не кошмарили, будем к ним добрее.

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Комментарии
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наталья сирота
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3 час.
И
Искандер
Может хватит ПРИЗЫВАТЬ?! Может пора послать в ж...у и матвиенку с МОМ и ЗАМЕЩАЮЩЕЙ миграцией, и затулло с его Комитетом по делишкам с СНГ? Если проследить &quot;карьеру&quot; обоих приспособленцев, то становится ясно - НИЧЕГО хорошего ждать от них не приходится.
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2 час.
A
Air
Может хватит вешать &quot;лапшу&quot;  на уши Русскому народу  про пользу мигрантов!!! Лучше проанализируйте статистику по поголовном нарушении  черножопыми мигрантами Российских законов и  привлечённых к уголовной ответственности и нарушений  черножопых террористов и наркоманов, насильников, убийц и грабителей!!!
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2 час.

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