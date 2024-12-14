"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

И

Искандер

Может хватит ПРИЗЫВАТЬ?! Может пора послать в ж...у и матвиенку с МОМ и ЗАМЕЩАЮЩЕЙ миграцией, и затулло с его Комитетом по делишкам с СНГ? Если проследить "карьеру" обоих приспособленцев, то становится ясно - НИЧЕГО хорошего ждать от них не приходится.