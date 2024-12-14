"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"
Царьград
Фото: коллаж Царьграда
Депутат Михаил Матвеев призвал перестать нежничать с мигрантами: "Чтобы они нас не кошмарили, будем к ним добрее.
Комментарии
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Может хватит ПРИЗЫВАТЬ?! Может пора послать в ж...у и матвиенку с МОМ и ЗАМЕЩАЮЩЕЙ миграцией, и затулло с его Комитетом по делишкам с СНГ? Если проследить "карьеру" обоих приспособленцев, то становится ясно - НИЧЕГО хорошего ждать от них не приходится.
Может хватит вешать "лапшу" на уши Русскому народу про пользу мигрантов!!! Лучше проанализируйте статистику по поголовном нарушении черножопыми мигрантами Российских законов и привлечённых к уголовной ответственности и нарушений черножопых террористов и наркоманов, насильников, убийц и грабителей!!!
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