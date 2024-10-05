Американская атомная подлодка нанесла удары «Томагавками» по Йемену

С октября 2023 года обстановка на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Поэтому США, в связи с возможностью нанесения Ираном и рядом других стран региона ударов по Израилю, направили в августе 2024 года для «сдерживания», т.
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