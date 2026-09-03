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Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе

Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе

Украинские военнослужащие дезертируют сразу после прибытия на учебные полигоны в Польше (которая является одной из главных баз для подготовки сил ВСУ в Европе), пишет РИА Новости .

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