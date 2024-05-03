Всероссийский молебен о Победе состоится 6 мая в столице

6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начнется общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери — Всероссийский молебен о Победе.
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