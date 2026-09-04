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How Much Oil Is Really Getting Through the Strait of Hormuz?

Trump says the U.S. has effectively reopened the Strait of Hormuz, with 18 million barrels of oil reportedly crossing under American protection on Tuesday, close to the roughly 20 million bpd that moved through before the war.

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