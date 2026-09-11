Саудовская Аравия подтвердила удары по нефтепроводу, есть пострадавшие

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о нападениях на нефтепровод "Восток-Запад" 10 сентября.
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