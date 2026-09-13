В Поморской филармонии стартовал XXXV Фестиваль органной музыки

В Поморской филармонии открылся XXXV Фестиваль органной музыки. Программу «Похвала органу» открыл лауреат международных конкурсов Артём Хачатуров (Калининград), исполнивший сочинения Иоганна Себастьяна Баха.
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