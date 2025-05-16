Нижегородка лишилась денег по схеме «Ты ли на фото?»

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода получила в мессенджере ссылку с подписью: «Ты ли на фото?» Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ссылку прислал неизвестный, но 38-летняя женщина всё же решила перейти по ней.
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