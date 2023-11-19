Экс-премьер Украины Азаров: До конца года подвижек по переговорам с ЕС не будет

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с заявлением о том, что вплоть до конца 2024 года не произойдет никакого прогресса, связанного с вопросом вступления республики в состав Евросоюза (ЕС).
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