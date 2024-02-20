Экс-офицер СБУ заявил, что Сырский опасен для ВСУ тем, что не спорит с Зеленским

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опасен для ВСУ тем, что он никогда не спорит и не возражает президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ничего не понимает в военном деле, руководствуясь только вопросами политической целесообразности.