Оливер Берман заменит Кевина Магнуссена в Имоле

LAT PhotoПилот молодёжной программы Ferrari британец Оливер Берман вышел на старт Гран При Саудовской Аравии в 2024 году в составе заводской команды Ferrari, примет участие в Гран При Эмилии-Романьи в составе Haas.
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