Детей экс-губернатора Юревича лишили челябинской прописки

Центральный райсуд Челябинска рассмотрел иск Росимущества о прекращении права пользования и выселении из квартиры детей и бывшей жены экс-губернатора Михаила Юревича.
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