«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

Депортировать и тех и тех. Россия в первую очередь для Русских. Не нравится - езжайте домой Чемодан- вокзал- кищлак!

ЮГ

Юрий Гаврилов

Так там обе диаспоры накинулись на местных как бешеные псы, а вовсе даже между собой. Гнать этих уродов из России. А корелы молодцы.