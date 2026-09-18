Мозг человека появился в результате слияния двух нервных систем

Американские биологи из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины выяснили, что мозг возник у общих предков человека и других позвоночных животных в начале кембрийской эры (около 550 млн лет назад) в результате слияния двух независимых нервных систем.
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