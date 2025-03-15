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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Врач выделила продукт, снижающий риск развития сахарного диабета

Редис может уменьшить риск развития сахарного диабетаФото: freepik Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова порекомендовала россиянам обратить внимание на редис, так как он снижает уровень холестерина и уменьшет риск развития диабета.

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