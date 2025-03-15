Врач выделила продукт, снижающий риск развития сахарного диабета

Редис может уменьшить риск развития сахарного диабетаФото: freepik Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова порекомендовала россиянам обратить внимание на редис, так как он снижает уровень холестерина и уменьшет риск развития диабета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии