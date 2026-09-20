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Кенийская бегунья Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская бегунья Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне. Нгетич преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час 5 минут 15 секунд на чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене.

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