Посол РФ Келин: досрочные выборы в Британии стали неожиданностью для всех

Решение британского премьер-министра Риши Сунака провести досрочные парламентские выборы оказалось неожиданным для всех, включая членов его собственной партии, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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