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Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

Сегодня 1K прочитали Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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