Сорок лет. Молодость уже знает, а старость еще может

Народная примета. Если на выпускном девушка встретила рассвет без накинутого на плечи пиджака, то она страшненькая Фотограф задумчиво смотрит на девушку-модель и говорит: - Я сейчас обдумываю вот какой вопрос, может быть мне в обнаженном виде сфотографировать вас? - Что вы, что вы?! – сразу запротестовала та.