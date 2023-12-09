Сорок лет. Молодость уже знает, а старость еще может

Народная примета. Если на выпускном девушка встретила рассвет без накинутого на плечи пиджака, то она страшненькая Фотограф задумчиво смотрит на девушку-модель и говорит: - Я сейчас обдумываю вот какой вопрос, может быть мне в обнаженном виде сфотографировать вас? - Что вы, что вы?! – сразу запротестовала та.
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