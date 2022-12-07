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Карпов о госпитализации: «Думаю, было нападение. Удар, скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что его госпитализация в конце октября, вероятно, связана с нападением.

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