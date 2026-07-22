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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Барыса» о Бэйли: «Джастин – мощный, быстрый нападающий. Расчитываем, что он добавит нашей атаке остроты в завершении»

Генеральный менеджер «Барыса»  Леонид Метальников высказался о подписании контракта с нападающим Джастином Бэйли.

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