Участникам СВО и их родственникам хотят дать право на бесплатное обучение в вузах

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. В России готовится законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.
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