Депутат Бурматов предложил ГД поправки о добровольном учете и маркировке домашних животных

Поправки об учете и маркировке домашних животных могут принять в России. Документ предложил внести в профильный комитет по аграрным вопросам первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Поправки об учете и маркировке домашних животных могут принять в России. Документ предложил внести в профильный комитет по аграрным вопросам первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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