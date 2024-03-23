Серхио Перес оштрафован за блокировку Хюлькенберга в квалификации в Мельбурне

Серхио Перес оштрафован за блокировку Хюлькенберга в квалификацииGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес наказан за инцидент в квалификации и потеряет позиции на стартовой решетке Гран При Австралии.
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