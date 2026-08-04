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test mazurok

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🚘 За семь месяцев в Крыму произошло 580 ДТП В авариях погибли 95 человек, еще 704 получили травмы, сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по Крыму Сергей Добровичан.

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