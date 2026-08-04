🚘 За семь месяцев в Крыму произошло 580 ДТП В авариях погибли 95 человек, еще 704 получили травмы, сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по Крыму Сергей Добровичан.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚘 За семь месяцев в Крыму произошло 580 ДТП В авариях погибли 95 человек, еще 704 получили травмы, сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по Крыму Сергей Добровичан.