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Эксперименты с внешностью, побег от кризиса и мечты о подиуме: как сегодня живут дочери певицы Глюкозы

Эксперименты с внешностью, побег от кризиса и мечты о подиуме: как сегодня живут дочери певицы Глюкозы

Жизнь семьи Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под творческим псевдонимом Глюкоза, сложно назвать монотонной.

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