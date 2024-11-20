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В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

В России предлагают заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами Госдумы из фракции "Справедливая Россия — За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым.

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