В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

В России предлагают заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами Госдумы из фракции "Справедливая Россия — За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым.