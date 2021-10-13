"Терминатор" (1984) - каким первоначально должен был быть фильм? Худой голодный киборг и массовые боевые сцены

фото с сайта kinopoisk.ru Нескучных дней и ночей любители фантастики! В прошлый раз мы вспомнили два известных голливудских фильма, и узнали какими они должны были быть согласно первоначальному сценарию:"Хищник 2" - каким был бы фильм если бы Арнольд Шварценеггер трижды не отказался от роли? "Робокоп" - каким должен был быть фильм? Шварценеггер, рыцари и единоборства Ну, а сегодня мы вспомним знаменитый фильм "Терминатор" и возможно, что даже удивимся, когда узнаем каким же должен был быть этот отличный фантастический боевик.