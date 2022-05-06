Сергей Цивилев: развитию кардиослужбы в южной агломерации — особое внимание

В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша установлен современный рентгеновский комплекс, который позволяет принимать 40 пациентов в смену и сокращает время исследования до 15 минут.
В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша установлен современный рентгеновский комплекс, который позволяет принимать 40 пациентов в смену и сокращает время исследования до 15 минут.
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