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Сергей Цивилев: развитию кардиослужбы в южной агломерации — особое внимание

Сергей Цивилев: развитию кардиослужбы в южной агломерации — особое внимание

В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша установлен современный рентгеновский комплекс, который позволяет принимать 40 пациентов в смену и сокращает время исследования до 15 минут.

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