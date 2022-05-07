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В Краснодарском крае судом предстанет обвиняемая в незаконном обороте наркотиков

В Краснодарском крае судом предстанет обвиняемая в незаконном обороте наркотиков

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 43-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.

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