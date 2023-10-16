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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука ди Монтедземоло: «Хочу видеть «Феррари», которая сражается за титул, а не довольствуется 3-м местом. Пилоты – последняя проблема команды»

По словам экс-президента Скудерии, Шарль Леклер и Карлос Сайнс соответствуют уровню легендарной команды.

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