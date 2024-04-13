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Мостовой про Абаскаля: «Из малины и клубники никто не уходит. А представляете, если бы «Спартак» не выиграл у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были проиграть, смотрелись ужасно»

– Ничего не должно произойти. Сам никто не уйдет, вы же знаете. Из малины и клубники никто не уходит.

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