Концерт Гребенщикова отменили из-за состояния его здоровья

В Ницце был отменен концерт Бориса Гребенщикова, признанного в России иностранным агентом. Мероприятие не состоится из-за состояния здоровья музыканта, информация об этом размещена пресс-службой организаторов на портале Best Events Europe.
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