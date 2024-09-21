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Концерт Гребенщикова отменили из-за состояния его здоровья

Концерт Гребенщикова отменили из-за состояния его здоровья

В Ницце был отменен концерт Бориса Гребенщикова, признанного в России иностранным агентом. Мероприятие не состоится из-за состояния здоровья музыканта, информация об этом размещена пресс-службой организаторов на портале Best Events Europe.

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