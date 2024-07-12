Присылают хлам. Рогозин вдрызг разнес УАЗ Патриот. Призывает к ответу директоров

1.Национализировать завод 2. Владельца и директора с главным инженером и военпредом в СВО в штурмовики. пусть своей кровью искупят вину за гибель наших бойцов, тогда и другие задумаются, а если не задумаются сделать эти действия системой

Модест

Читал где-то, что правительство отменило патентное право наших врагов, введших санкции против нас. Возьмите и скопируйте японский движок с крузака 1HD-FTE и коробку. В Патриота влезет. А люди будут вам благодарны. Сами свап уже давно научились делать, даже появились фирмы, которые этим занимаются и помогают узаконить такую переделку. Куда надёжней и тяговитей Ивеки и прочего отечественного мусора. Но это надо вложиться в производство моторов, как китайцы. У них мерседесовские копии ходят по миллиону. А наши на 5 тысячах рассыпаются. Мотивация для доморощенных буржуев - тюрьма или хорошие деньги благодаря продаже качественной техники. И китайцы нам тут конкуренты, а не союзники.