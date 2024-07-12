Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Е Ва
    почему эти профи с подвижной психикой, а проще неадекваты, как ахеджакнутая и пугалкина решили, что они вообще могут ...Терпение лопнуло?...
  • Модест
    Читал где-то, что правительство отменило патентное право наших врагов, введших санкции против нас. Возьмите и скопиру...Присылают хлам. Р...
  • Евгений Алексеенко
    Нельзя ничего прощать,только запрещать и все Твари!Рыба ушла, а вмес...

Присылают хлам. Рогозин вдрызг разнес УАЗ Патриот. Призывает к ответу директоров

Присылают хлам. Рогозин вдрызг разнес УАЗ Патриот. Призывает к ответу директоров

Дмитрий Рогозин ругается на производителей УАЗиков. Крепко ругается.

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Комментарии
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ВС
Валентин Симоньянц
1.Национализировать завод 2. Владельца и директора с главным инженером и военпредом в  СВО в штурмовики. пусть своей кровью искупят вину за гибель наших бойцов, тогда и другие задумаются, а если не задумаются сделать эти действия системой
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14 час.
E
Ed
Очень редко, но всплывает правда о реальном состоянии нашей промышленности и ее руководстве. Увы везде схоже
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14 час.
Модест
Читал где-то, что правительство отменило патентное право наших врагов, введших санкции против нас. Возьмите и скопируйте японский движок с крузака 1HD-FTE и коробку. В Патриота влезет. А люди будут вам благодарны. Сами свап уже давно научились делать, даже появились фирмы, которые этим занимаются и помогают узаконить такую переделку. Куда надёжней и тяговитей Ивеки и прочего отечественного мусора. Но это надо вложиться в производство моторов, как китайцы. У них мерседесовские копии ходят по миллиону. А наши на 5 тысячах рассыпаются. Мотивация для доморощенных буржуев - тюрьма или хорошие деньги благодаря продаже качественной техники. И китайцы нам тут конкуренты, а не союзники.
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10 час.

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