Извращенца поймали на улице Краснодара: подозрительный мужчина с узкими глазами в синей шапке приставал к детям

Среди местных жителей был замечен подозреваемый (возраст 27-35 лет, рост до 170 см, узкие глаза, синяя шапка с желтым знаком, темно-зеленая куртка и светлый свитер), который приставал к девочкам в возрасте 12-13 лет с недопустимыми предложениями.