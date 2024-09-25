В ВС РФ создали грозное оружие, объединив Starlink и дроны «Герань»

Российские эксперты адаптировали спутниковую связь Starlink для ударного дрона «Герань-2», что преобразило его в эффективное средство для стратегической разведки, сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.
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