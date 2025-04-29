Иван Кротт назначен и. о. ректора ОмГУ. Как сообщают СМИ, приказ о его назначении уже подписан в федеральном министерстве науки и высшего образования.
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Иван Кротт назначен и. о. ректора ОмГУ. Как сообщают СМИ, приказ о его назначении уже подписан в федеральном министерстве науки и высшего образования.