Царьград Фото: © Jack Kurtz/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press «Индонезийцы стали ненавидеть всех русских», — услышала Марина от местного, и эта фраза её ошарашила.
Туристка удивила: «Индонезийцы стали ненавидеть всех русских»
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Ну и как в Эмиратах - жить по Шариату, соблюдать все законы, одеваться кушать и почитать Имамов - по Корану и платить огромные штрафы за любую провинность! 👍👍 Аллах Акбар! ✌️
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20 час.
СБ
Слава Белый
Быдло едет отдыхать! И турфирмы тут не виноваты. Именно быдлом себя показывают. Чмори конченные.
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19 час.
Виктор Иванов
Да нет там русских, там пидоры и мажоры.
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17 час.
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