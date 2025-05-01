Педагог Иванова рассказала о необходимом времени для подготовки к ЕГЭ

Преподаватель центра многопрофильного довузовского образования «Уникум», доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН Наталия Иванова рассказала, что количество времени для подготовки к ЕГЭ зависит от уровня знаний ребёнка.
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