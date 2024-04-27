❗️Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко получил выговор за некачественную работу по грейдированию дорог в Евпатории «Большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах.
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❗️Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко получил выговор за некачественную работу по грейдированию дорог в Евпатории «Большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах.