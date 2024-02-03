Стало известно, почему Галкина не пускают на Бали

Власти Индонезии дали официальное разъяснение МАКСИМ ГАЛКИН WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АЛЕКСАНДР КЕЛТИК После отъезда из России Максиму Галкину* стало сложнее зарабатывать на жизнь: востребованность за рубежом куда меньше, чем в РФ.
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