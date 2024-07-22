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По стойке мирно: почему Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

По стойке мирно: почему Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский дал интервью, в котором высказал несколько новых тезисов. Во-первых, допустил прямые переговоры с Владимиром Путиным, хотя два года назад подписал указ, который такие переговоры запрещает.

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