По стойке мирно: почему Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский дал интервью, в котором высказал несколько новых тезисов. Во-первых, допустил прямые переговоры с Владимиром Путиным, хотя два года назад подписал указ, который такие переговоры запрещает.
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