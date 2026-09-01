В Северной Осетии началась Вахта памяти по жертвам теракта в бесланской школе

Ровно двадцать два года назад в Беслане, первого сентября 2004-го, День знаний в школе № 1 обернулся одной из самых страшных трагедий в истории страны.
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