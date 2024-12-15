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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мореттон победил на выборах президента Федерации тенниса Франции

Мореттон победил на выборах президента Федерации тенниса Франции

За него проголосовало большинство французских теннисных делегатов (61,19%). Его конкурентом был Жермен Реш, получивший 38,81% голосов.

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